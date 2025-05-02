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Колишній прем'єр-міністр Південної Кореї Хан балотуватиметься на посаду президента

Водночас консерватори прагнуть представити єдиний фронт у протистоянні з лідером Демократичної партії Лі Дже Меном.

Колишній прем'єр-міністр Південної Кореї Хан балотуватиметься на посаду президента
Прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Док Су
Фото: Yonhap

Колишній прем'єр-міністр Південної Кореї та виконувач обов'язків президента Хан Док Су оголосив, що балотуватиметься на посаду президента на дострокових президентських виборах наступного місяця, пише DW.

Консерватор Хан натякнув, що прагне більшої відповідальності, коли пішов у відставку з посади виконувача обов'язків президента у четвер.

“Заради майбутнього Республіки Корея, країни, яку я глибоко люблю, і заради всіх нас я вирішив зробити все, що можу”, – сказав Хан у телевізійному виступі в п'ятницю.

Хан також був прем'єр-міністром за часів адміністрації Юн Сок Йоля, а з 2007 по 2008 рік – за часів президентства Но Му Хьона. Він також обіймав посади міністра торгівлі, міністра фінансів та посла в США.

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Хан не належить до жодної політичної партії, і його вступ зараз розігріває перегони серед консерваторів, які прагнуть представити єдиний фронт у протистоянні з лідером Демократичної партії Лі Дже Меном.

У четвер кампанія Лі зазнала удару, коли Верховний суд скасував рішення суду нижчої інстанції про виправдання Лі за обвинуваченням у порушенні виборчого законодавства. Якщо суд нижчої інстанції також визнає Лі винним, йому буде заборонено балотуватися на посаду протягом п'яти років, політику навіть може загрожувати тюремне ув'язнення.

  • 3 червня в Південній Кореї відбудуться позачергові вибори, щоб заповнити вакуум влади, який утворився внаслідок нещодавнього усунення президента Юн Сок Йоля. Вибори є ключовими для відновлення політичної стабільності четвертої за величиною економіки Азії на тлі уповільнення зростання та зародження глобальної торгової війни.
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