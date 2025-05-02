ЦРУ закликає китайських чиновників, незадоволених ситуацією в країні, співпрацювати з американською розвідкою

Відео зображують вигадані сцени, в яких державні службовці розчаровуються в китайській системі та звертаються до ЦРУ.

ЦРУ опублікувало два відео китайською мовою, спрямовані на те, щоб спонукати китайських чиновників співпрацювати з американською розвідкою.

Вони доступні на Youtube та мають такі заголовки китайською мовою: “Чому я зв'язався з ЦРУ: щоб взяти під контроль свою долю» та “Чому я зв'язався з ЦРУ: заради кращого життя”.

Відео зображують вигадані сцени, в яких високопосадовець Комуністичної партії Китаю та молодший чиновник, що має доступ до секретної інформації, розчаровуються в китайській системі та звертаються до ЦРУ.

Один з роликів спрямований на дрібних чиновників, які працюють на багату корумповану еліту. Його герой обслуговує високопосадовця, який живе комфортним життям, насолоджуючись вишуканими стравами, одягом та автомобілями.

“Партія виховала в нас віру в те, що наша відданість шляху, яким вони нас ведуть, принесе процвітання всім нам, – розповідає герой відео. – Але здобутками наших колективних зусиль користуються лише обрані. Тож я маю прокласти свій власний шлях”.

В іншому відео високопосадовець остерігається партійних чисток, кажучи: “Піднімаючись у партійній драбині, я спостерігаю, як тих, хто вище мене, одного за одним викидають, немов зношене взуття. Але тепер я розумію, що моя доля така ж ненадійна, як і їхня. Занадто часто хтось раптово зникає безслідно. Найбільше я боюся, що доля моєї родини пов’язана з моєю власною. Я маю підготувати шлях для втечі”.

Відео закінчуються зашифрованою контактною інформацією агентства.

“Наше агентство повинне продовжувати реагувати на загрозу Китаю терміново, креативно та наполегливо, і ці відео — лише один із способів, як ми це робимо», — заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Нагадаємо, у квітні цього року Володимир Зеленський заявив, що Китай постачає Росії артилерію і порох. Крім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території РФ.