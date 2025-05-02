Суд дозволив продовжити розгляд позову Ілона Маска проти OpenAI

Маск, співзасновник OpenAI, який пожертвував значну частину капіталу для запуску компанії, стверджує, що постійні зусилля групи щодо перетворення з некомерційної на комерційну організацію є порушенням договору та шахрайством.

Позов Ілона Маска проти OpenAI та генерального директора Сема Альтмана зробив значний крок до судового розгляду після того, як каліфорнійський суддя відхилив спробу розробника ChatGPT закрити справу, пише Financial Times.

“Це рішення дозволяє двом мільярдерам залишатися на шляху до юридичного протистояння, оскільки вони змагаються за першість над дедалі потужнішим штучним інтелектом”, ‒ зазначає видання.

Маск, співзасновник OpenAI, який пожертвував значну частину капіталу для запуску компанії, стверджує, що постійні зусилля групи щодо перетворення з некомерційної на комерційну організацію є порушенням договору та шахрайством.

Торік керівник Tesla подав позов проти Альтмана, OpenAI та Microsoft ‒ найбільшого спонсора компанії з оборотом 300 мільярдів доларів та вимагав попередньої заборони для блокування перетворення OpenAI.

Суддя відхилив прохання про блокування у березні, але також погодився пришвидшити судовий розгляд, який наразі заплановано на березень 2026 року, відклавши деякі з вимог у початковому позові.

Суддя Івонн Гонсалес Роджерс з Північного округу Каліфорнії у четвер відхилила деякі аспекти справи, але дійшла висновку, що адвокати Маска висунули достатньо обґрунтовані звинувачення для її продовження.

“Маск обґрунтовано стверджує, що відповідачі обіцяли зберегти некомерційний статус та структуру OpenAI, щоб отримати його внески, і що вони мали намір зробити це, щоб отримати капітал, необхідний для створення комерційного підприємства для власного збагачення”, – написала суддя у своєму рішенні.

Гонсалес Роджерс також заперечила спробу OpenAI відхилити твердження Маска про існування контракту між Маском та OpenAI. “Хоча немає прямого контракту, Маск обґрунтовано стверджує в якості альтернативи, що існує контракт, що мається на увазі”, – заявила вона.

OpenAI може оскаржити це рішення. Компанія намагається спростити свою нову корпоративну структуру, щоб стати комерційною корпорацією суспільного блага, частково для того, щоб забезпечити собі легше залучення капіталу від зовнішніх інвесторів. Наразі нею керує рада некомерційної організації, місія якої ‒ “створити потужний штучний інтелект на благо всього людства”.