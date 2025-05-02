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Китай заявляє, що розглядає пропозицію США щодо тарифних переговорів і прагне “щирості”

Раніше Трамп сказав, що, на його думку, є “дуже хороший шанс” угоди між Вашингтоном та Пекіном.

Китай заявляє, що розглядає пропозицію США щодо тарифних переговорів і прагне “щирості”
Фото: EPA/UPG

Китай оцінює пропозицію США щодо переговорів про тарифи, але хоче, щоб Вашингтон продемонстрував “щирість” і був готовий скасувати мита, які сколихнули світові ринки та ланцюги поставок, повідомляє France24.

“Покарання” за американські тарифи, які досягли 145% на багато китайських товарів, набуло чинності у квітні, тоді як Пекін відповів новими 125-% митами на імпорт зі Сполучених Штатів.

Мита на високотехнологічні товари, такі як смартфони, напівпровідники та комп'ютери, отримали тимчасове скасування.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Китай звернувся до переговорів щодо тарифів, і цього тижня сказав, що, на його думку, є “дуже хороший шанс” угоди між Вашингтоном та Пекіном.

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Видання додає, що десяткам країн потрібен 90-денний термін, який закінчується в липні, щоб укласти угоду з Вашингтоном та уникнути вищих ставок для кожної країни.

Китай визнав, що глобальні економічні перипетії напружили його економіку, яка довго залежала від експорту, і чиновники визнали, що фірми, що працюють за кордоном, стикаються з труднощами. Дані цього тижня показали, що виробнича активність у країні скоротилася у квітні, а Пекін звинуватив у цьому “різкий зсув” у світовій економіці.

Китайський експорт зріс більш ніж на 12% у березні, оскільки підприємства поспішили випередити нові тарифи.
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