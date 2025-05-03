Росіяни скинули авіабомбу на пожежну частину у Куп'янську на Харківщині

У Куп'янську Харківської області російська армія скинула КАБ на пожежну частину. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це інформує ДСНС у Харківській області.
"У місті Куп’янськ російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС", — ідеться у повідомленні.
На момент удару особовий склад перебував на виїзді за викликом, у підрозділі знаходився лише один рятувальник – він не постраждав.
Уночі російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками з термобаричними бойовими частинами.