Росіяни скинули авіабомбу на пожежну частину у Куп'янську на Харківщині

На момент авіаудару особовий склад перебував на виїзді.

У Куп'янську Харківської області російська армія скинула КАБ на пожежну частину. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це інформує ДСНС у Харківській області.

"У місті Куп’янськ російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС", — ідеться у повідомленні.

На момент удару особовий склад перебував на виїзді за викликом, у підрозділі знаходився лише один рятувальник – він не постраждав.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Уночі російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками з термобаричними бойовими частинами.