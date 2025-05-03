На Покровському напрямку ударні дрони ЗСУ знищили дві російські САУ "Нона", ворожий танк і гармату.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Оператори БпЛА аеромобільної бригади знищують живу силу противника, його техніку та перешкоджають логістиці", — ідеться у повідомленні.

Українські десантники продемонстрували, як влучно "відпрацювали" по живій силі противника. Зокрема, знищили дві САУ "Нона", ворожий танк і гармату.

"Як тільки над полем з’являється наш дрон, у ворога починається чорна година. Цілі одна за одною перетворюються на брухт. Заховатися не вдасться, дерева не врятують. Полювання триває. І кожен наступний день — це нова карта, де російських міток менше, ніж учора", — прокоментували відео бійці.