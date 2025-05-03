Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
ГоловнаСуспільствоВійна

На Покровському напрямку ударні дрони ЗСУ знищили дві російські САУ "Нона"

Знищено ворожий танк і гармату.

На Покровському напрямку ударні дрони ЗСУ знищили дві російські САУ "Нона"
Фото: Мілітарний

На Покровському напрямку ударні дрони ЗСУ знищили дві російські САУ "Нона", ворожий танк і гармату. 

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Оператори БпЛА аеромобільної бригади знищують живу силу противника, його техніку та перешкоджають логістиці", — ідеться у повідомленні. 

Українські десантники продемонстрували, як влучно "відпрацювали" по живій силі противника. Зокрема, знищили дві САУ "Нона", ворожий танк і гармату.

"Як тільки над полем з’являється наш дрон, у ворога починається чорна година. Цілі одна за одною перетворюються на брухт. Заховатися не вдасться, дерева не врятують. Полювання триває. І кожен наступний день — це нова карта, де російських міток менше, ніж учора", — прокоментували відео бійці.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies