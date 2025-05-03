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WP: адміністрація Трампа планує скорочення тисяч співробітників ЦРУ та інших розвідувальних агентств

Росія і Китай активізували спроби вербувати звільнених або невдоволених співробітників.

WP: адміністрація Трампа планує скорочення тисяч співробітників ЦРУ та інших розвідувальних агентств
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує значне скорочення персоналу Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та інших ключових розвідувальних структур країни, повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

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Зокрема, хочуть скоротити близько 1200 співробітників ЦРУ протягом кількох років, а також ще тисячі — в Агентстві національної безпеки, Агентстві військової розвідки, Національному розвідувальному управлінні та Національному агентстві геопросторової розвідки.

У записці до співробітників від 31 березня директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив: «Десятиліттями ЦРУ знало лише зростання, але ці роки залишилися позаду. Попереду — менший, елітний і ефективніший штат».

Скорочення реалізують переважно шляхом зменшення набору. Прямі звільнення наразі не передбачаються. Частину з 1200 запланованих до скорочення посад уже звільнили співробітники, які пішли на дострокову пенсію.

Скорочення відбуваються на тлі ліквідації адміністрацією програм різноманіття, рівності та інклюзивності (DEI). За даними WP, 19 співробітників ЦРУ і Офісу директора національної розвідки (ODNI) подали до суду після повідомлень про звільнення. Федеральний суд тимчасово призупинив звільнення.

Директорка національної розвідки Талсі Ґаббард заявила, що ODNI вже «на 25% менший, ніж був на початку її роботи». Вона також повідомила про активізацію розслідувань витоків інформації та використання поліграфів у ФБР.

Сенатор-демократ Марк Ворнер назвав заплановані скорочення «масовими та безрозсудними» й застеріг, що вони можуть «підірвати здатність реагувати на загрози та зробити Америку менш безпечною».

За даними розвідки США, Росія і Китай активізували спроби вербувати звільнених або невдоволених співробітників американських спецслужб.
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