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Зеленський: є люди, які готові не голосувати за ратифікацію угоди з США. Вважаю, їм треба скасувати візи

Президент розкритикував депутатів, які їздять з візитами до Сполучених Штатів, але при цьому не хочуть ухвалювати принципові для цієї країни речі. 

Зеленський: є люди, які готові не голосувати за ратифікацію угоди з США. Вважаю, їм треба скасувати візи
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський не передбачає складнощів з процесом ратифікації Верховною Радою Угоди зі США про спільний фонд. За таким принципом Рада за п'ять років ратифікувала понад сотню договорів, пояснив президент на зустрічі з журналістами в Києві. 

Йдеться про таку схему: уряд напрацьовує документ, потім його підписують сторони, а потім документ ратифікують. Після цього відбуваються технічні кроки. 

"Після того, як депутати голосують, ще урядовці роблять стільки підзаконних документів, щоб це почало працювати. Це нормальна, абсолютно робоча історія, коли після того, як ратифікує парламент той чи інший закон або угоду, після цього є ще якісь технічні речі. Якщо вони хочуть на це дивитися, будь ласка. Потім у них завжди є можливість зробити інші кроки у парламенті, підняти це питання, якщо вони з чимось не погоджуються", – прокоментував президент.

Як відомо, низка депутатів вимагала у президента доповісти про деталі угоди зі США. Зокрема – "Європейської солідарності", що перебуває в опозиції. Нардепи "ЄС" вважають, що Зеленський має пояснити, як Угода зі США сприятиме досягненню миру. 

"Але сьогодні це виглядає непродуктивно, тому що всі розуміють, з чим пов'язана ця угода. Всі розуміють. Ми віримо в майбутнє, віримо в бізнес зі США. Але це про майбутнє. А сьогодні вони голосують не тільки заради цього майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти багато того, що нам потрібно зберегти. Від чого залежить безпека України. Якщо вони все це розуміють і не голосують. Я навіть не про людей, а про партії. Є люди, які налаштовані це не робити. То, наприклад, я думаю, що Сполученим Штатам Америки треба просто відмінити їм візи. Я чесно так вважаю. Вони приїжджають в США кожного місяця. Розказують, як тут погано в Україні, як вони знають, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які не дуже важливі. Після того, як вони проходяться коридорами відповідних конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що для Америки або для діючого Президента США принципово і від чого залежить сьогодні безпека України. Результат буде на табло – хто проголосував, а хто ні. Не можна грати у подвійну гру", – висловився Зеленський. 

  • Голосувати за ратифікацію Угоди зі США збираються наступного тижня. Після цього Кабмін повинен створити ще два технічні договори, але вони затвердження депутатами не потребуватимуть. 
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