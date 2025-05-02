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Наступний саміт G7 відбудеться 15-17 червня в Канаді

Учасники шукатимуть спільні рішення на глобальні виклики.

Наступний саміт G7 відбудеться 15-17 червня в Канаді
Фото: саміт G7

Наступний саміт G7 відбудеться 15-17 червня в Канаді.

Про це йдеться на сайті саміту. 

“Відзначаючи 50-ту річницю першого саміту G7, Канада з гордістю бере на себе головування у G7 у 2025 році. Цей рік надасть Канаді можливість продемонструвати наше лідерство та просувати змістовний діалог, колективні дії та інноваційні рішення на благо всіх народів”, – повідомляють організатори. 

Зазначається, що саміт лідерів G7 у 2025 році відбудеться в окрузі Кананаскіс, провінція Альберта, з 15 по 17 червня. 

“Від міжнародного миру та безпеки до глобальної економічної стабільності та зростання та цифрового переходу, сьогоднішні глобальні виклики та можливості вимагають від нас спільної роботи над пошуком спільних рішень”, – зауважили організатори.

Нагадаємо, попередній саміт G7 відбувся у червні минулого року в Італії. На саміті обговорювалися ключові глобальні питання, зокрема підтримка України. Одним із головних рішень стало погодження надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів, фінансованої коштом прибутків від заморожених російських активів.
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