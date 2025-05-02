Наступний саміт G7 відбудеться 15-17 червня в Канаді.

Про це йдеться на сайті саміту.

“Відзначаючи 50-ту річницю першого саміту G7, Канада з гордістю бере на себе головування у G7 у 2025 році. Цей рік надасть Канаді можливість продемонструвати наше лідерство та просувати змістовний діалог, колективні дії та інноваційні рішення на благо всіх народів”, – повідомляють організатори.

Зазначається, що саміт лідерів G7 у 2025 році відбудеться в окрузі Кананаскіс, провінція Альберта, з 15 по 17 червня.

“Від міжнародного миру та безпеки до глобальної економічної стабільності та зростання та цифрового переходу, сьогоднішні глобальні виклики та можливості вимагають від нас спільної роботи над пошуком спільних рішень”, – зауважили організатори.

Нагадаємо, попередній саміт G7 відбувся у червні минулого року в Італії. На саміті обговорювалися ключові глобальні питання, зокрема підтримка України. Одним із головних рішень стало погодження надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів, фінансованої коштом прибутків від заморожених російських активів.