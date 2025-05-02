Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ

Рух ЧЕСНО проаналізував декларації колишніх членів ОПЗЖ, щоб зрозуміти, як змінилися їхні статки у 2024 році.

Попри повномасштабну агресію Росії проти України, у Верховній Раді зберігають свої мандати 32 народні депутати, обрані від проросійської ОПЗЖ. Серед них є ті, хто прямо або опосередковано просував інтереси Росії та закликав виконувати Мінські домовленості. І незважаючи на це, вони продовжують впливати на політику України.

Народні депутати подали декларації за 2024 рік. Українців уже не вражають дорогі бренди в них, але парламентарії від забороненої судом ОПЗЖ примудряються дивувати. Їхні заощадження в гривнях меншають, однак натомість зʼявляються арабські дирхами й далі в Москві лежать рублі. Вони купують нові автівки за мільйони, дорогу нерухомість і поновлюють колекції сучасними витворами мистецтва.

На сайті Національного агентства із запобігання корупції вже мали зʼявитися декларації 32 народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ, однак деяких у реєстрі не знайти. Наприклад, Нестор Шуфрич і Олександр Пономарьов перебувають у СІЗО, оскільки в суді слухають їхні справи про державну зраду, — вони декларацій не подали.

Натомість Федір Христенко, який третій рік поспіль прогулює засідання Верховної Ради, зробив це вчасно, як і більшість депутатів від ОПЗЖ. І в їхніх статках є багато змін.

Нерухомість

У деклараціях депутатів від ОПЗЖ зʼявилися 49 нових одиниць нерухомості (7 обʼєктів нерухомості посадовці чи їхні родини орендують). Примножилося передусім земельних ділянок — 18 штук, також квартир — 15 штук, звичайних будинків — 4 і дачних — 3.

Топові власники нерухомості

Загалом усе це майно обійшлося у понад 34 мільйони гривень. З них майже 23 мільйони гривень витратив нардеп-забудовник від депутатської групи «Відновлення України» Вадим Столар.

Правоохоронці цікавилися компаніями Столара і проводили обшуки в рамках розслідування легалізації коштів Віктора Медведчука й інших підсанкційних осіб. Цей нардеп також відомий тим, що на початку вторгнення втік за кордон, повернувся лише у 2023 році. І схоже, не для того, щоб працювати в парламенті — він лідирує серед прогульників цього скликання.

Якщо повернутися до нової нерухомості Столара, то найдорожча його покупка — житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами на 260,8 кв. м на Київщині. Він обійшовся нардепу в майже 12 мільйонів гривень. Столар купив і земельну ділянку під ним — 1,5 тисячі квадратних метрів за 155 тисяч гривень. Окрім того, придбав пʼять квартир у Києві із сумарною площею 337 квадратних метрів за майже 6,5 мільйона гривень.

Ще один народний депутат з «Відновлення України», колишній мер Дружківки Валерій Гнатенко, який фігурував у справі про сепаратизм, також задекларував дорогу нерухомість. У 2023 році його батько Сергій купив квартиру в Києві на 152,6 кв. м за майже 7,6 мільйона гривень і дозволив користуватися нею онуку Данилові Гнатенку.

Фото: freeradio.com.ua/ Валерій Гнатенко

Поза тим у деклараціях нардепів зникла певна нерухомість загальною вартістю 11,5 мільйона гривень. Йдеться переважно про майно, яким нардепи чи їхні родичі користувалися на певних умовах або безкоштовно й орендували. Мова йде переважно про земельні ділянки, квартири й будинки.

Загалом колишні депутати від ОПЗЖ володіють чи користуються 384 одиницями нерухомості загальною задекларованою вартістю понад 388 мільйонів гривень. Це насамперед земельні ділянки (147), квартири (84), будинки (39) й інші нежитлові приміщення.

Загальна площа цієї всієї нерухомості складає 53,2 тисячі квадратних метрів, з яких 20,2 тисячі — площа земельних ділянок. Для порівняння, площа Шевченківського та Печерського районів Києва разом складає 54 тисячі квадратних метрів.

Очікувано, що за депутатами від ПЗЖМ Юрія Бойка значиться найбільше земельних ділянок (29) серед колишніх нардепів від ОПЗЖ. Журналісти виявили, що повʼязаний з Бойком фонд роками інвестував у нерухомість у Києві, тому він володіє сотнями одиниць нерухомості.

14 земельних ділянок також фігурують у декларації Дмитра Ісаєнка з «Відновлення України», якого зараз судять за можливу спробу заволодіти столичною землею. Також 13 земельних ділянок є у Віталія Борта, чия дружина нещодавно купила землю для будівництва на Львівщині, та у прогульника Олександра Фельдмана — 12 штук.

Автомобілі

У деклараціях колишніх депутатів від ОПЗЖ зʼявилося 20 нових автівок загальною вартістю понад 36 мільйонів гривень.

Найбільше купила дружина нардепа від ПЗЖМ Олександра Пузанова Олена. 2024 року вона придбала шість Peugeot 301 2021 року випуску, дві Toyota AQUA 2018 року та одну Tesla Model X 2019 року. Останню використовує сам народний депутат.

Фото: parlament.ua Олександр Пузанов

Оновлення автопарку обійшлося Олені Пузановій у 3,7 мільйона гривень, але навіть сумарно це не найдорожчі покупки серед нардепів ОПЗЖ. У цій категорії переміг уже згаданий Вадим Столар, який орендує у своєї ж компанії Mercedes-Maybach GLS 600 2024 року. Якщо вірити його декларації, то автомобіль коштує майже 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Пузанов свого часу виправдовував російське вторгнення та втік з країни, коли Росія напала вдруге, у 2022 році.

Land Rover Range Rover 2023 року зʼявився в декларації Суто Мамояна від ПЗЖМ. Це авто коштує 7,7 мільйона гривень, і нардеп має право користуватися ним. За даними журналістів, саме на автомобілі з автопарку Мамояна його ж помічник вивіз з Києва нардепа Артема Дмитрука — захисника російської церкви й усього іншого російського. Згодом Дмитрук опинився за кордоном.

Віталій Борт, який представляє в парламенті депутатську групу ПЗЖМ, користується автомобілем Lexus LX 500d 2024 року. Нардеп вказує, що машину купила його дружина Ольга за 5,5 мільйона гривень. Нагадаємо, Борт підтримав «референдум» на тимчасово окупованому сході України.

Тим часом прогульник і фігурант журналістських розслідувань Сергій Льовочкін користується Volkswagen Multivan 2023 року за 3,2 мільйона гривень. Зараз він представляє ПЗЖМ, свого часу був головою Адміністрації президента Віктора Януковича.

Цінне майно

Очікувано, що декларації народних депутатів у 2024 році поповнилися різними предметами розкоші. Наприклад, цивільна дружина Вадима Столара Валерія придбала собі дорогоцінностей на майже 2,5 мільйона гривень. Серед оновлень — сережки і браслет з білого золота зі смарагдами (1,65 мільйона гривень), браслет Kelly Chaine PM Semi (майже 430 тисяч гривень) і сумка Birkin з телячої шкіри (вартістю понад 350 тисяч гривень).

Цікавіше оновлення можна відшукати в прогульника від ПЗЖМ Григорія Суркіса. Він придбав композицію з елементами авіаційного озброєння за 600 тисяч гривень. Судячи з назви, це витвір мистецтва, який має серед складників елементи оснащення бойової авіації.

Фото: УАФ Григорій Суркіс

Торік відбулися деякі зміни і в Сергія Льовочкіна. 2024 року до нього, схоже, переїхала мати Євгенія, тому він задекларував її предмети розкоші. Зокрема, Євгенія Льовочкіна має шість годинників різних брендів: Vacheron Constantin, Patek Philippe, Chopard, Cartier і Breguet. А також девʼять ювелірних виробів: каблучки, браслети та намисто з перлинами, декілька каблучок з жовтого та білого металів і обручки.

Окрім того, декларація Льовочкіна наповнена картинами й іконами. Схоже, мати нардепа поділяє захоплення сина, адже має вісім старовинних ікон і сім картин. Однак, на жаль, у декларації не зазначено авторів творів і датування.

Та й скільки коштує майно Льовочкіної — не вказано, оскільки Євгенія придбала ці предмети до появи обов’язкового декларування. А втім, вартість можна припустити, якщо орієнтуватися на закон про запобігання корупції. Так, у законі вказано, що декларант і ті, хто з ним проживає, повинні відображати в документі майно, яке коштує понад 100 прожиткових мінімумів — наразі це трохи більше ніж 300 тисяч гривень.

Звідки гроші в ОПЗЖ

Народні депутати від забороненої ОПЗЖ і їхні задекларовані родичі заробили 2024 року майже 270 мільйонів гривень. 38 % від цієї суми — це дивіденди, 14 % — відсотки від банків, 12 % — зарплата за роботу нардепом, 8 % — подарунки (гроші або щось цінне).

Найбільший подарунок можна знайти в декларації Юрія Бойка. Син Анатолій подарував матері Вірі 19 мільйонів гривень. Цікаво, що Бойко-старший має фінансове зобовʼязання перед цим сином із 2014 року. Якщо вірити його декларації, то Юрій Бойко винен синові вже майже 56 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Бойко був одним з тих проросійських нардепів, хто навіть на початку вторгнення просував російські ідеї. У перші дні вторгнення нардеп підключався в ефір російського пропагандиста Володимира Соловйова. Разом з посіпакою російського режиму він іронізував з трагічної ситуації в Україні й того, як українські ЗМІ подають інформацію. А 2024 року вийшов із заявою зі старими наративами про заборону російської церкви, мови й радянського минулого. Після цього ним зацікавилася СБУ, проте нардеп не зазнав жодного покарання ані за попередні висловлювання, ані за свою заяву. Хоча пізніше на Бойка таки наклали санкції, однак цим тільки позбавили його державних нагород.

Торік нардепи задекларували на майже 70 мільйонів гривень менше доходу. У топі джерел прибутку тоді був продаж цінностей, машин й іншого рухомого майна (24 %), дивіденди (20 %), подаровані гроші або інші цінності (14 %) і зарплата народного депутата (13 %).

Відомо, що народні обранці зберігають свої прибутки переважно в іноземній валюті. Нардепи мають 4,4 мільйона доларів США й майже 1 мільйон євро на рахунках або готівкою. А от гривень цього року в депутатів поменшало на 40 мільйонів.

Також у Вадима Столара є понад 840 тисяч еміратських дирхамів. За даними журналістів-розслідувачів, частина бізнесу Столара переїхала в Об’єднані Арабські Емірати, та і він сам часто літає в Дубай.

Заощадження нардепів забороненої ОПЗЖ

Серед нардепів ОПЗЖ лише в Юрія Бойка досі є російські рублі. На банківському рахунку в РФ він наскладав 7,6 мільйона рублів, частина з яких — у золоті. Оскільки ці кошти в банку лежать роками, то, найімовірніше, російський банк використовує їх як ресурс для власних фінансових операцій.

Загалом у всіх народних депутатів майже немає значних заощаджень у рублях. Єдиний приклад — це Бойко та «слуга» Роман Каптєлов, чия дружина Євгенія живе в Росії та працює там від початку російського вторгнення. Він задекларував, що Євгенія має 1,25 мільйона рублів готівкою.

Проросійські нардепи у Верховній Раді

Нагадаємо, що партія ОПЗЖ в Україні була політичною силою, яка здобула репутацію проросійської через свою риторику й дії, що часто збігалися з інтересами Російської Федерації. Майже всі народні депутати від цієї фракції заплямовані просуванням російської пропаганди. Саме нардепи від цієї фракції з трибуни співали «Вставай, страна огромная» та за лічені дні до повномасштабної агресії Росії вимагали виконувати Мінські угоди.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року діяльність ОПЗЖ була призупинена рішенням Ради національної безпеки і оборони України. А згодом Верховна Рада ухвалила закон, який заборонив проросійські партії в Україні. 15 вересня 2022-го Верховний Суд остаточно заборонив партію ОПЗЖ, залишивши чинним рішення суду першої інстанції.

Після цього частина її колишніх членів утворила депутатські групи «Платформа за життя та мир» і «Відновлення України». Кістяк структури політичних утворень складається з тих самих опозиційних нардепів, які після заборони ОПЗЖ і кількох кримінальних справ проти колег почали голосувати частіше за.

Повномасштабна російсько-українська війна триває вже четвертий рік, але, як не дивно, відверто проросійські народні депутати спокійно адаптуються до нової реальності і зберігають легітимність.