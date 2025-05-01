«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
ГоловнаПолітика

​Зеленський розповів про три нові пакети санкцій проти пособників Росії та пропагандистів

Під обмеження потрапили компанії, які обслуговують російське військове виробництво, а також ті, які  підтримують ворога на окупованих територіях.

​Зеленський розповів про три нові пакети санкцій проти пособників Росії та пропагандистів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив про ухвалення сьогодні нових санкційних пакетів. 

Про це він написав у Telegram

"Була доповідь щодо наших санкційних кроків. Є вже відповідні рішення сьогодні – кілька нових пакетів", - зазначив президент.

Перший пакет - це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Це - постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями західних партнерів. 

"Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну", - наголосив Зеленський.

Другий пакет – це 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують російських окупантів в Криму, на території Донецької та Луганської областей України та займаються постачанням для окупаційної армії.

"Третій санкційний пакет – це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні. Працюємо, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб", - розповів Зеленський. 

Він також додав, що доручив готувати й наступні санкційні кроки.

  • Як повідомлялося, сьогодні Зеленський ввів у дію санкції нові санкції РНБО. До списку, серед інших, потрапили зокрема колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко, який незаконно виїхав за кордон.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies