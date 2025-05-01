​Зеленський розповів про три нові пакети санкцій проти пособників Росії та пропагандистів

Президент Володимир Зеленський повідомив про ухвалення сьогодні нових санкційних пакетів.
Про це він написав у Telegram.
"Була доповідь щодо наших санкційних кроків. Є вже відповідні рішення сьогодні – кілька нових пакетів", - зазначив президент.
Перший пакет - це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Це - постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями західних партнерів.
"Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну", - наголосив Зеленський.
Другий пакет – це 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують російських окупантів в Криму, на території Донецької та Луганської областей України та займаються постачанням для окупаційної армії.
"Третій санкційний пакет – це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні. Працюємо, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб", - розповів Зеленський.
Він також додав, що доручив готувати й наступні санкційні кроки.
- Як повідомлялося, сьогодні Зеленський ввів у дію санкції нові санкції РНБО. До списку, серед інших, потрапили зокрема колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко, який незаконно виїхав за кордон.