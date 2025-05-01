​Зеленський розповів про три нові пакети санкцій проти пособників Росії та пропагандистів

Під обмеження потрапили компанії, які обслуговують російське військове виробництво, а також ті, які підтримують ворога на окупованих територіях.

Президент Володимир Зеленський повідомив про ухвалення сьогодні нових санкційних пакетів.

Про це він написав у Telegram.

"Була доповідь щодо наших санкційних кроків. Є вже відповідні рішення сьогодні – кілька нових пакетів", - зазначив президент.

Перший пакет - це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Це - постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями західних партнерів.

"Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну", - наголосив Зеленський.

Другий пакет – це 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують російських окупантів в Криму, на території Донецької та Луганської областей України та займаються постачанням для окупаційної армії.

"Третій санкційний пакет – це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні. Працюємо, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб", - розповів Зеленський.

Він також додав, що доручив готувати й наступні санкційні кроки.