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​Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо Арестовича та Олешка

Загалом у санкційних списках – 15 фізичних та 36 юридичних осіб.

​Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо Арестовича та Олешка
Олексій Арестович
Фото: Facebook/Алексей Арестович

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції нові санкції Ради нацбезпеки та оборони. 

Про це йдеться в указах президента № 267, № 268 і № 269.

До списку, серед інших, потрапили зокрема колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко, який незаконно виїхав за кордон.

У санкційних списках – 15 фізичних та 36 юридичних осіб. У документі вказано, що ці люди діють в інтересах Росії або підривають національну безпеку. Серед них:

  • Олексій Арестович - громадянин України, колишній радник голови Офісу президента. Його позбавлено державних нагород, заблоковано активи, заборонено поширення медіаконтенту в Україні, а також введено ще понад 20 обмежень.
  • Станіслав Бернвальд - громадянин РФ.
  • Костянтин Бондаренко - політолог, громадянин України, автор численних публікацій проросійського характеру.
  • Дмитро Василець, Мирослав Олешко, Павло Оніщенко, Олександр Семченко, Олександр Скубченко - блогери та громадські діячі, які, за даними РНБО, поширювали дезінформацію, проросійські наративи та підривали інформаційну безпеку держави. 
  • Анастасія Кашеварова - російська громадянка, медійниця, пов'язана з пропагандистськими платформами Daily Storm та This is Media.

Санкції передбачають: блокування активів, повну заборону на транзит, торгівлю та участь у публічних закупівлях, припинення доступу до українського інформаційного простору (включаючи соцмережі, сайти, Telegram-канали), заборону на приватизацію, оренду державного майна, обмеження у сфері науки, культури, освіти, інтелектуальної власності тощо.
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