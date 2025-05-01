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1 млн гривень переплати: посадовець військової частини на Херсонщині закуповував хліб за завищеними цінами

Dартість 1 кг хліба у постачальника перевищувала середньоринкову на 9 гривень.

1 млн гривень переплати: посадовець військової частини на Херсонщині закуповував хліб за завищеними цінами
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику продовольчої служби відділу тилового забезпечення одного з військових підрозділів, дислокованих у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що у 2023 році посадовець сприяв укладанню договору на закупівлю хліба з підприємцем, який реалізовував продукцію за значно завищеними цінами. За даними слідства, вартість 1 кг хліба у цього постачальника перевищувала середньоринкову на понад 9 гривень.

Загальна сума договору склала 3 млн 519 тис. гривень. Внаслідок таких дій військова частина переплатила понад 1 млн гривень бюджетних коштів.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин можливої змови з постачальником. 
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