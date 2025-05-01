Активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що на нього скоїли напад.

Про це він написав на своїй сторінці у телеграмі.

"На мене скоєно напад. Поранений", – написав він.

Згодом він додав, що загрози його життю нема.

"Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони – я б нічого вже не міг писати", – написав Стерненко.

Згодом в СБУ повідомили, що нападницю затримали на місці злочину. Замах вона вчинила з вогнепальною зброєю.

Фото: СБУ в Telegram Підозрювана у нападі

Сергій Стерненко – український громадський діяч, колишній лідер одеського осередку "Правого сектора", правозахисник, блогер і волонтер. Його ім’я стало широко відомим у контексті активізму, спротиву російському впливу, боротьби з проросійськими елементами в Одесі.

Замахи на Стерненка відбувалися і раніше.