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Активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що на нього скоїли напад

Сергій Стерненко поранений.

Активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що на нього скоїли напад
Сергій Стерненко
Фото: скрін відео

Активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що на нього скоїли напад. 

Про це він написав на своїй сторінці у телеграмі.

"На мене скоєно напад. Поранений", – написав він.

Згодом він додав, що загрози його життю нема.

"Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони – я б нічого вже не міг писати", – написав Стерненко.

Згодом в СБУ повідомили, що нападницю затримали на місці злочину. Замах вона вчинила з вогнепальною зброєю. 

Підозрювана у нападі
Фото: СБУ в Telegram
Підозрювана у нападі

Сергій Стерненко – український громадський діяч, колишній лідер одеського осередку "Правого сектора", правозахисник, блогер і волонтер. Його ім’я стало широко відомим у контексті активізму, спротиву російському впливу, боротьби з проросійськими елементами в Одесі. 

Замахи на Стерненка відбувалися і раніше. 
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