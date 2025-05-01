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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

Загалом за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 135 людей, у тому числі 19 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 30 квітня росіяни поранили 1 жителя Донеччини: у Добропіллі”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 1 травня.

Покровський район. У Мирноградській громаді пошкоджено 26 будівель. У Покровську зруйновано 2 приватні будинки. У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено господарчу споруду, у Коров'єму Яру — 4 будинки і лінію електропередач. У Торському Дружківської громади пошкоджено адмінбудівлю і 2-поверхівку; у Райському пошкоджено приватний будинок. У Довгій Балці Іллінівської громади пошкоджено склад і господарче приміщення. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і лінію електропередач; в Іванопіллі пошкоджено 24 приватні будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
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