На Одещині через обстріл у власному домі загинув працівник Укрзалізниці

Через російську атаку постраждали колії, контактні мережі та вагони.

У ніч на 1 травня Одещина та залізнична інфраструктура регіону перебувала під ворожим обстрілом.

Як повідомили у пресслужбі підприємства, на робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі.

В Укрзалізниці висловили співчуття рідним та близьким загиблого, і пообіцяли підтримати родину.

Одну з ділянок пошкоджено: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Проте пасажирські поїзди курсують за графіком.

Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом.