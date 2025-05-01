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Бессент: Україна має бути вільною й суверенною та процвітати тривалий час

Міністр подякував "мирним зусиллям президента Трампа".

Бессент: Україна має бути вільною й суверенною та процвітати тривалий час
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Очільник міністерства фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент на своїй сторінці у соціальній мережі X оголосив про підписання між США та Україною "історичної угоди про економічне партнерство" задля створення інвестиційного фонду відновлення нашої держави.

У своєму виступі посадовець відзначив, що це стало можливим "завдяки невпинним зусиллям президента Дональда Трампа щодо досягнення тривалого миру".

Угода "стане реалізацією американських талантів, поліпшить український інвестиційний клімат та прискорить економічне відродження України". Вона "сигналізує російському керівництву, що адміністрація президента Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній Україні, яка процвітатиме тривалий час". 

Бессент підкреслив, що економічна безпека є запорукою національної безпеки, а його відомство відтепер тісно працюватиме з українським урядом над створенням фонду. Він також закликав "негайно зупинити жорстоку та позбавлену сенсу війну і припинити вбивства". 
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