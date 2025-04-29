Сьогодні Радбез ООН за ініціативи Франції проведе засідання щодо російської агресії проти України

Україна закликає членів Радбезу засудити ескалацію терору Росії проти цивільного населення та посилити тиск на Москву.

Сьогодні Рада Безпеки ООН проведе важливе засідання, скликане головуванням Франції, щодо російської агресії проти України та її продовження терору проти цивільного населення, повідомив глав МЗС України Андрій Сибіга.

“Я вдячний своєму французькому колезі та другові Жану-Ноелю Барро за організацію цієї зустрічі та демонстрацію твердої солідарності з Україною”, – написав Сибіга.

Він зазначив, що Україна віддана мирним зусиллям.

“Ми погодилися з пропозицією США про повне припинення вогню 49 днів тому, але Росія – ні. Це чітке свідчення того, хто зацікавлений у мирі, а хто бажає продовжувати війну. На сьогоднішньому засіданні Ради Безпеки ми закликаємо членів висловити свою рішучу підтримку крокам України до миру, чітко засудити ескалацію терору Росії проти цивільного населення та зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на Москву”, – написав дипломат.

Сибіга наголосив, що захист справедливості, суверенітету та миру має бути спільним зобов'язанням.