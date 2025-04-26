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Макрон: Україна готова до безумовного припинення вогню. Тепер Путін має довести, що він справді хоче миру

Свою заяву Макрон зробив після зустрічі з Зеленським у Ватикані.

Макрон: Україна готова до безумовного припинення вогню. Тепер Путін має довести, що він справді хоче миру
Фото: x.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі у Ватикані із Володимиром Зеленським заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню і тепер Путін має довести, що він справді хоче миру.

Про це Макрон написав у соцмережі Х. 

“Дуже позитивний обмін думками сьогодні з президентом Зеленським у Римі. Припинення війни в Україні – це мета, яку ми поділяємо з президентом Трампом. Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив мені це сьогодні. Він хоче працювати разом з американцями та європейцями, щоб це сталося. Тепер президент Путін має довести, що він справді хоче миру”, – написав Макрон.

Він зазначив, що продовжаться зусилля в рамках Коаліції охочих, створеної в Парижі минулого березня, щоб досягти як цього припинення вогню, так і повного, тривалого миру в Україні.

  • Також сьогодні у Ватикані Зеленський провів зустріч з Трампом. Президент України заявив, що це «дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів».
  • Згодом Трамп у своїй соцмережі припустив, що Путін його обманює і не хоче завершення війни. Президент США припустив, що, можливо, з Путіним треба поводитися інакше – через “банківські операції” чи “вторинні санкції”.
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