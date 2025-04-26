У Італії Зеленський зустрінеться із Стармером, Мелоні та фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський в Італії прибув до резиденції посла Великої Британії, щоб зустрітися із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером.
Як пише Суспільне, серед тем цієї зустрічі – війна, подальша підтримка України та результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Також Зеленський планує зустрітися з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Раніше глава України зустрівся із американським колегою Дональдом Трампом. Політики зустрілися перед похороном Папи Римського Франциска і домовилися продовжити спілкування після поховання понтифіка, але другої зустрічі вже не було.
- За словами Зеленського, вони із Трампом "встигли багато чого обговорити".
- Прессекретар президента Сергій Никифоров повідомляв, що лідери говорили 15 хвилин у Базиліці Святого Петра. Видання Sky News із посиланням на джерела писало, що президенти також домовилися провести ще одну зустріч після чину похорону Папи Франциска.
- Згодом прессекретар українського президента заявив, що другої зустрічі не було через щільні графіки лідерів.
- Крім Трампа, Володимир Зеленський провів переговори із французьким колегою Еммануелем Макроном.