У Італії Зеленський зустрінеться із Стармером, Мелоні та фон дер Ляєн

Серед тем, які обговорять політики – війна, підтримка України та результати перемовин із Трампом.

Зеленський і Стармер на саміті НАТО у Вашингтоні, 11 липня 2024

Президент України Володимир Зеленський в Італії прибув до резиденції посла Великої Британії, щоб зустрітися із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером.

Як пише Суспільне, серед тем цієї зустрічі – війна, подальша підтримка України та результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Також Зеленський планує зустрітися з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Раніше глава України зустрівся із американським колегою Дональдом Трампом. Політики зустрілися перед похороном Папи Римського Франциска і домовилися продовжити спілкування після поховання понтифіка, але другої зустрічі вже не було.