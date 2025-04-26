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У Італії Зеленський зустрінеться із Стармером, Мелоні та фон дер Ляєн

Серед тем, які обговорять політики – війна, підтримка України та результати перемовин із Трампом.

У Італії Зеленський зустрінеться із Стармером, Мелоні та фон дер Ляєн
Зеленський і Стармер на саміті НАТО у Вашингтоні, 11 липня 2024
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський в Італії прибув до резиденції посла Великої Британії, щоб зустрітися із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером

Як пише Суспільне, серед тем цієї зустрічі – війна, подальша підтримка України та результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Також Зеленський планує зустрітися з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Раніше глава України зустрівся із американським колегою Дональдом Трампом. Політики зустрілися перед похороном Папи Римського Франциска і домовилися продовжити спілкування після поховання понтифіка, але другої зустрічі вже не було. 

  • За словами Зеленського, вони із Трампом "встигли багато чого обговорити". 
  • Прессекретар президента Сергій Никифоров повідомляв, що лідери говорили 15 хвилин у Базиліці Святого Петра. Видання Sky News із посиланням на джерела писало, що президенти також домовилися провести ще одну зустріч після чину похорону Папи Франциска.
  • Згодом прессекретар українського президента заявив, що другої зустрічі не було через щільні графіки лідерів.
  • Крім Трампа, Володимир Зеленський провів переговори із французьким колегою Еммануелем Макроном.
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