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На Нікопольщині сьогодні внаслідок обстрілів пошкоджена адмінбудівля, є поранений

Також пошкоджені житлові будинки.

На Нікопольщині сьогодні внаслідок обстрілів пошкоджена адмінбудівля, є поранений
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Цілий день ворог бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район безпілотники. Обстріляв й з артилерії, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах.

Постраждав 56-річний чоловік. Він лікується амбулаторно. 

Пошкоджена адмінбудівля. Вона зайнялася – рятувальники вогонь вгамували. Понівечені інфраструктура, 3 п'ятиповерхівки, приватний будинок та вантажівка.

Крім того, за уточненою інформацією,  рано вранці агресор вгатив КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Побиті будівля, що не експлуатувалася, 13 приватних будинків, лінія електропередач. Люди вціліли.

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