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На Куп'янському напрямку українські дрони знищили пункт управління БпЛА росіян

Також бійці ДПСУ знищили два російські танки, три бойові броньовані машини, БМП і три ворожі САУ.

На Куп'янському напрямку українські дрони знищили пункт управління БпЛА росіян
Фото: скріншот з відео

На Куп’янському напрямку дрони бійців ДПСУ знищили 2 танки, 3 ББМ, 2 САУ "Гіацинт-С", САУ "Мста-С", БМП та пункт управління БпЛА.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця"

"Підрозділ РУБпАК "Фенікс" успішно працює по ворожих укриттях на Харківщині. Точні удари дронів-камікадзе позбавили ворога захисту та серйозно послабили його бойові можливості на Куп’янському напрямку", — ідеться у повідомленні.

У результаті філігранної роботи українських дронів, знищено низку позицій противника, два танки, три бойові броньовані машини, БМП, САУ 2С19 "Мста-С", дві САУ 2С5 "Гіацинт-С", також уражено пункт управління БпЛА.

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