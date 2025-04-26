Ліндсі Грем: Сенат готовий схвалити вторинні санкції проти РФ, якщо Путін не піде на мир з Україною

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував сьогоднішній допис президента Дональда Трампа про можливість застосування до РФ додаткових санкцій і заявив, що відповідний двопартійний законопроєкт готовий.

Про це Грем написав у соцмережі Х.

“Я дуже ціную Трампа та його команду, які старанно працюють над тим, щоб припинити війну в Україні, яка була створена варварським вторгненням Путіна, у почесний та справедливий спосіб. Щодо додаткових санкцій проти путінської Росії, у мене є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, яке запровадить вторинні тарифи для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран чи інші продукти”, – написав Грем.

Він зазначив, що Сенат готовий рухатися в цьому напрямку і зробить це переважною більшістю голосів, якщо Росія не підтримає почесний, справедливий та тривалий мир.

Нагадаємо, сьогодні Трамп у своїй соцмережі припустив, що Путін його обманює і не хоче завершення війни. Президент США припустив, що, можливо, з Путіним треба поводитися інакше – через “банківські операції” чи “вторинні санкції”.