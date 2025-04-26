Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
ГоловнаПолітика

Ліндсі Грем: Сенат готовий схвалити вторинні санкції проти РФ, якщо Путін не піде на мир з Україною

Республіканець каже, що законопроєкт має підтримку більшості сенаторів (60 зі 100).

Ліндсі Грем: Сенат готовий схвалити вторинні санкції проти РФ, якщо Путін не піде на мир з Україною
Ліндсі Грем
Фото: EPA/UPG

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем прокоментував сьогоднішній допис президента Дональда Трампа про можливість застосування до РФ додаткових санкцій і заявив, що відповідний двопартійний законопроєкт готовий.

Про це Грем написав у соцмережі Х. 

“Я дуже ціную Трампа та його команду, які старанно працюють над тим, щоб припинити війну в Україні, яка була створена варварським вторгненням Путіна, у почесний та справедливий спосіб. Щодо додаткових санкцій проти путінської Росії, у мене є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, яке запровадить вторинні тарифи для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран чи інші продукти”, – написав Грем.

Він зазначив, що Сенат готовий рухатися в цьому напрямку і зробить це переважною більшістю голосів, якщо Росія не підтримає почесний, справедливий та тривалий мир.

Нагадаємо, сьогодні Трамп у своїй соцмережі припустив, що Путін його обманює і не хоче завершення війни. Президент США припустив, що, можливо, з Путіним треба поводитися інакше – через “банківські операції” чи “вторинні санкції”.

﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies