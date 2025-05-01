На Харківщині викрили залізничника, який шпигував для РФ за ешелонами ЗСУ

У Харківській області викрили та затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Зрадником виявився 51-річний помічник машиніста місцевого локомотивного депо.

Про це інформують СБУ та Офіс генпрокурора.

Основним завданням фігуранта була передача координат залізничних платформ, на яких розвантажують військову техніку Сил оборони. Щоб скоригувати повітряну атаку агресора, зрадник фіксував час та місце прибуття ешелонів ЗСУ на об’єкти Укрзалізниці.

Одночасно агент шпигував за напрямками польотів бойових вертольотів ЗСУ, намагаючись "вирахувати" ймовірні локації авіабаз Сил оборони.

Правоохоронці завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання, коли він готував агентурний "звіт" для окупантів.

У затриманого вилучили ще один телефон, який він використовував для прихованого листування з куратором.Зрадник потрапив у поле зору російської спецслужби після антиукраїнських коментарів в "Однокласниках".

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.