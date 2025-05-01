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На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення
Фото: unn.ua

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби отримали поранення два мешканці Миколаївської громади та один мешканець Миропільської громади Сумського району, передає Сумська ОВА.

Протягом доби, з ранку 30 квітня до ранку 1 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 44 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, скидання ВОГ з БпЛА та FPV-дрони:

  • 15 ударів КАБів;
  • понад 40 атак FPV-дронами;
  • 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Юнаківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди;
  • у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено будівлі закладу охорони здоров'я та навчального закладу;
  • у Миколаївській громаді пошкоджено 4 приватних житлових будинки;
  • у Сумській громаді пошкоджені нежитлові приміщення, приватні житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 69 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 46 хвилин.
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