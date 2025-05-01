На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби отримали поранення два мешканці Миколаївської громади та один мешканець Миропільської громади Сумського району, передає Сумська ОВА.
Протягом доби, з ранку 30 квітня до ранку 1 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 44 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби, скидання ВОГ з БпЛА та FPV-дрони:
- 15 ударів КАБів;
- понад 40 атак FPV-дронами;
- 20 скидань ВОГ з БпЛА.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Юнаківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди;
- у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Великописарівській громаді пошкоджено будівлі закладу охорони здоров'я та навчального закладу;
- у Миколаївській громаді пошкоджено 4 приватних житлових будинки;
- у Сумській громаді пошкоджені нежитлові приміщення, приватні житлові будинки.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 69 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 46 хвилин.