На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби отримали поранення два мешканці Миколаївської громади та один мешканець Миропільської громади Сумського району, передає Сумська ОВА.

Протягом доби, з ранку 30 квітня до ранку 1 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 44 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, скидання ВОГ з БпЛА та FPV-дрони:

15 ударів КАБів;

понад 40 атак FPV-дронами;

20 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Юнаківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди;

у Дружбівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Великописарівській громаді пошкоджено будівлі закладу охорони здоров'я та навчального закладу;

у Миколаївській громаді пошкоджено 4 приватних житлових будинки;

у Сумській громаді пошкоджені нежитлові приміщення, приватні житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 69 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 46 хвилин.