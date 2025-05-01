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Упродовж квітня російська авіація скинула понад 5000 КАБів

Від початку 2025 року ворожі літаки скинули понад 15 000 авіабомб.

Упродовж квітня російська авіація скинула понад 5000 КАБів
Наслідки російського обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж квітня зросла кількість атак ворожої авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб. 

Як повідомили у Міноборони, у квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБів. Четверту частину з них, понад 1 200, ворог застосував по позиціях наших військ на Курщині.

За минулий 2024 рік ворог застосував близько 40 000 керованих авіаційних бомб. А від початку 2025 року ворожі літаки скинули понад 15 000 КАБів.

  • За три роки повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили майже 2,5 тисячі ворожих ракет та понад 17,5 тисяч "шахедів".
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