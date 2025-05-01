Упродовж квітня російська авіація скинула понад 5000 КАБів

Упродовж квітня зросла кількість атак ворожої авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб.
Як повідомили у Міноборони, у квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 000 КАБів. Четверту частину з них, понад 1 200, ворог застосував по позиціях наших військ на Курщині.
За минулий 2024 рік ворог застосував близько 40 000 керованих авіаційних бомб. А від початку 2025 року ворожі літаки скинули понад 15 000 КАБів.
- За три роки повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили майже 2,5 тисячі ворожих ракет та понад 17,5 тисяч "шахедів".