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В Україні у розшуку перебувають понад 70 тисяч зниклих безвісти, більшість – військові

Водночас у розшуку перебувають 2740 осіб, які були неповнолітніми на момент зникнення.

В Україні у розшуку перебувають понад 70 тисяч зниклих безвісти, більшість – військові
Артур Добросердов
Фото: МВС

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов повідомив, що наразі в Україні в активному розшуку перебувають понад 70 тисяч зниклих безвісти 

Про це він повідомив в інтерв’ю Укрінформу. 

«На сьогодні у нас у розшуку перебувають понад 70 тисяч осіб, яких ми розшукуємо – це і військові, і цивільні, і громадяни інших держав, і особи без громадянства (але обов’язково є умова – що це ті особи, які на законних основах перебували на території України)», – підкреслив Добросердов.

Окремо він поінформував, що у розшуку перебувають 2740 осіб, дані щодо яких є у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і які були неповнолітніми на момент зникнення.

«Навіть якщо зараз вони вже повнолітні – ми рахуємо по них дані з того моменту, коли вони зникли», – пояснив уповноважений.

За його словами, значна кількість зниклих безвісти – це все ж таки військові. «І кожна складова системи Сил безпеки і оборони сама вирішує, як і у якій кількості це озвучувати», – зазначив він.

Добросердов зауважив, що цей розшук було припинено загалом щодо понад 12 тисяч осіб – тобто, вони були знайдені: або повернулися під час обмінів із полону, або були звільнені, або були ідентифіковані серед тіл.

 

«І є окремий розділ у Реєстрі, який стосується неідентифікованих тіл. Ці цифри постійно змінюються – наприклад, надходять тіла з лінії фронту, відбуваються репатріації тощо», – заявив уповноважений.
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