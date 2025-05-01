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Омбудсменка просить органи управління не вимагати від педагогів розміщення фото й відеозвітів з дітьми

Освітня омбудсменка зазначила, що іноді така інформація може потрапити до людей, які своїми діями можуть нашкодити дитині.

Омбудсменка просить органи управління не вимагати від педагогів розміщення фото й відеозвітів з дітьми
Надія Лещик
Фото: facebook.com/Nadiya.Leshchik

Освітня омбудсменка Надія Лещик просить органи управління не вимагати від педагогів розміщення фото й відеозвітів з дітьми.  

Вона зазначила, що заклади освіти на своїх інформаційних ресурсах (вебсайтах, сторінках у соціальних мережах) розміщують дуже багато фото- та відеоматеріалів про свою діяльність, зокрема, про участь у заходах, конкурсах, екскурсіях тощо. Найчастіше на цих світлинах зображені діти. Часто це є не стільки проявом проактивної комунікації з батьками, скільки елементом звітування перед відповідним органом управління у громаді про певні заходи чи активності. 

“Як освітній омбудсмен отримую повідомлення від освітян про вимоги як від керівників закладів освіти, так і від органів управління створювати, розміщувати на шкільних ресурсах та надсилати їм такі фотозвіти. Органи управління можуть оприлюднювати ці світлини вже на власних сайтах, а те, як і де зберігаються та використовуються надіслані світлини, часто залишається невідомим”, – написала Лещик. 

Вона зауважила, що, розміщуючи будь-яку інформацію про дітей у мережі Інтернет, зокрема й дитячі світлини, варто пам’ятати, що з такого моменту ця інформація починає “жити власним життям”. Іноді така інформація може потрапити до людей, які своїми діями можуть нашкодити дитині, наприклад, вчиняти кібербулінг, хакерство, шахрайство чи шантаж

Також світлини разом із супутньою інформацією іноді дозволяють ідентифікувати дитину та батьків, відстежити місце та час її перебування і можуть полегшити переслідування та вчинення злочинів щодо дитини та/або батьків. В умовах воєнного стану ризик того, що оприлюднення інформації про дитину, зокрема фото, може завдати їй шкоди, лише зростає.

“Хочу звернути увагу батьків, закладів освіти, органів управління, що здійснення фотографування, відеозйомки та публікування закладами освіти світлин і відео з дітьми може порушувати права дитини. Тому заклади освіти мають робити це, дотримуючись певних правил (зокрема отримувати дозвіл батьків). Просимо органи управління не вимагати від педагогічних працівників розміщення фото та відео дітей і надсилання фото й відеозвітів, адже крім безпекових ризиків, це також покладає додаткове навантаження на вчителів”, – наголосила Лещик.
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