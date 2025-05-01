Санкція статті за розбій, в умовах воєнного стану передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.

У Києві 19-річний студент погрожував підірвати обмін валют, якщо йому не віддадуть гроші, а після затримання сказав, що це був пранк.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Хлопцю повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу на обмін валют (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу).

"Встановлено, що студент столичного коледжу із закритим обличчям зайшов у приміщення обміну валют та просунув касирці записку. В записці було написано, що у нього з собою вибухівка і він її підірве, якщо не отримає усіх грошей з каси. При цьому хлопець голосно квапив жінок, мовляв, у них залишились лічені хвилини - ось-ось приміщення злетить у повітря. Також він погрожував перелізти у зону касирок", - повідомили в прокуратурі.

Працівниці обміну валют викликали на місце службу охорони, яка і затримала нападника.

Фото: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура

Ніяких вибухових пристроїв у хлопця е було. Після затримання він заявив, що "це був пранк, а не розбійний напад". Хоча свої дії на відео він не знімав і жодних помічників, які б фільмували все, що відбувається, з ним не було.

Санкція статті за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.