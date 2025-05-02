Оман: перемовини між Іраном та США перенесені

Заплановані на ці вихідні переговори між Іраном та США щодо ядерної програми Тегерана були відкладені, оголосив у четвер Оман, передає AP.
“З логістичних причин ми переносимо зустріч США з Іраном, попередньо заплановану на суботу, 3 травня”, – повідомив міністр закордонних справ Оману Бадра аль-Бусайді.
Він зазначив, що нові дати будуть оголошені після взаємної згоди.
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Президент США Дональд Трамп заявив, що всі покупки іранської нафти або нафтохімічної продукції повинні припинитися, і будь-яка країна чи особа, яка купує будь-яку з цих продуктів у Ірану, буде негайно піддана вторинним санкціям.
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Держдепартамент США запровадив санкції щодо кількох нафтохімічних підприємств, які мають відношення до торгівлі нафтопродуктами і продуктами нафтохімії з Ірану.
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Напередодні Мінфін США запровадив санкції проти шести організацій і шести фізосіб з Ірану та Китаю за участь у мережі, що закуповувала компоненти для палива балістичних ракет в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.
- В Ірані заявили, що наступний раунд переговорів зі США щодо ядерної програми відбудеться у Римі 3 травня.