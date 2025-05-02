Оман: перемовини між Іраном та США перенесені

Зустріч була запланована на 3 травня.

Заплановані на ці вихідні переговори між Іраном та США щодо ядерної програми Тегерана були відкладені, оголосив у четвер Оман, передає AP.

“З логістичних причин ми переносимо зустріч США з Іраном, попередньо заплановану на суботу, 3 травня”, – повідомив міністр закордонних справ Оману Бадра аль-Бусайді.

Він зазначив, що нові дати будуть оголошені після взаємної згоди.