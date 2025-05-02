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Оман: перемовини між Іраном та США перенесені

Зустріч була запланована на 3 травня.

Оман: перемовини між Іраном та США перенесені
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Заплановані на ці вихідні переговори між Іраном та США щодо ядерної програми Тегерана були відкладені, оголосив у четвер Оман, передає AP

“З логістичних причин ми переносимо зустріч США з Іраном, попередньо заплановану на суботу, 3 травня”, – повідомив міністр закордонних справ Оману Бадра аль-Бусайді. 

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Він зазначив, що нові дати будуть оголошені після взаємної згоди.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що всі покупки іранської нафти або нафтохімічної продукції повинні припинитися, і будь-яка країна чи особа, яка купує будь-яку з цих продуктів у Ірану, буде негайно піддана вторинним санкціям.

  • Держдепартамент США запровадив санкції щодо кількох нафтохімічних підприємств, які мають відношення до торгівлі нафтопродуктами і продуктами нафтохімії з Ірану.

  • Напередодні Мінфін США запровадив санкції проти шести організацій і шести фізосіб з Ірану та Китаю за участь у мережі, що закуповувала компоненти для палива балістичних ракет в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

  • В Ірані заявили, що наступний раунд переговорів зі США щодо ядерної програми відбудеться у Римі 3 травня.
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