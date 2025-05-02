Володимир Зеленський провів розмову з президентом Еквадору

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Еквадору Даніелем Нобоа.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Співрозмовники обговорили відкриття посольства України в Еквадорі, за словами Володимира Зеленського воно запрацює наприкінці цього року.

В свою чергу, Даніель Нобоа зазначив, що Еквадор зацікавлений у розвитку економічного партнерства з Україною. Зокрема, Еквадор цікавить імпорт низки продовольчих товарів.

Президенти обговорили можливість укладення угоди про вільну торгівлю та домовилися, що їхні команди працюватимуть над цим.

Також Зеленський та Нобоа обговорили співпрацю в межах формату Україна – Латинська Америка та запросили один одного відвідати Україну та Еквадор. Президенти також домовилися про продовження контактів.