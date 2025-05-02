Зеленський обговорив з прем'єркою Данії умови для справедливого миру в Україні

Україна підтримала пропозицію США про повне, безумовне припинення вогню, тепер у Москві мають зробити те ж саме.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

Сторони обговорили шляхи як допомогти Україні досягти справедливого й тривалого миру. "Розуміємо, які кроки потрібні для того, щоб робота з партнерами була ще більш ефективною, і домовилися працювати над цим разом".

"Поділився нашими нещодавніми результатами в дипломатії, спільною роботою команд України, США та країн Європи. Ми одразу підтримали американську пропозицію про повне, безумовне припинення вогню. Тепер у Москві мають зробити те ж саме – припинити удари та вбивства й нарешті показати свою готовність рухатися в бік до миру", – ідеться у повідомленні.

Метте Фредеріксен запевнила, що готова підтримати всі пропозиції та докласти максимум зусиль.