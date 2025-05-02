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Десятикратний паралімпійський чемпіон Максим Крипак та "Українська команда" передали на передову позашляховик Пресреліз

Авто передали бійцям батальйонно-тактичної групи ХНУПС, які боронять країну на Вовчанському напрямку.

Десятикратний паралімпійський чемпіон Максим Крипак та "Українська команда" передали на передову позашляховик

Волонтерський штаб «Українська команда» разом з десятикратним чемпіоном Паралімпійських ігор Максимом Крипаком передали позашляховик бійцям батальйонно-тактичної групи ХНУПС, які боронять країну на Вовчанському напрямку. Про це повідомив у Facebook Максим Крипак.

«Маємо об’єднуватись, щоб вистояти. Пікап Nissan Navara ми передали нашим землякам-військовим спільними зусиллями разом з хлопцями та дівчатами з «Української команди», яка з перших днів війни допомагає і війську, і цивільним. Техніка працюватиме у батальйонній тактичній групі Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Разом зможемо більше! Добре спрацювали разом з «Українською командою». Впевнений, це буде не єдиний наш спільний проєкт», - написав Максим Крипак.

Він розповів, що батальйонно-тактична група ХНУПС зараз захищає Україну на Вовчанському напрямку.

«Це, без перебільшення, вже легендарний підрозділ, який боронить Харківщину з першого дня повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року. Протягом останніх 9 місяців БТГр ХНУПС тримає оборону на Вовчанському напрямку. За цей час підрозділ не здав жодного метра української землі. Пишаємося нашими захисниками та захисницями!» - наголосив чемпіон-паралімпієць.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала 153 ОМБр позашляховик, а 72 бригаді ім. Чорних запорожців – велику партію дронів.

Також повідомлялося, що за три роки своєї роботи волонтерський штаб «Українська команда» передав військовим понад 80 автомобілів, 3100 дронів та багато іншого обладнання.
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