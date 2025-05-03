Волтцу пропонували посаду посла США у Саудівській Аравії, - CBS News

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлс пропонувала Майку Волтцу, зокрема, посаду посла США у Саудівській Аравії після його відставки з посади радника президента з питань нацбезпеки.
Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.
За їхніми даними, Вайлс пропонувала Волтцу посаду посла США у низці країн, зокрема - в Саудівській Аравії, після його відставки. Після роздумів Волтц обрав посаду постійного представника США в ООН.
1 травня президент США Дональд Трамп звільнив радника з питань з нацбезпеки Майкла Волца. Повідомлялося, що він може стати послом США при ООН.
- У березні Волц опинився під тиском після того, як помилково додав редактора видання The Atlantic Джеффрі Ґолдберґа до чату в Signal, де обговорювали плани американських ударів по цілях у Ємені.
- Міністр оборони Піт Гегсет, директорка Національної розвідки Талсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф заперечили витік секретних даних. Водночас Волц визнав достовірність інформації в приватному порядку. Тоді в Білому домі обговорювали можливу відставку радника, однак Трамп не вимагав її. Публічно президент назвав Волца "хорошою людиною, яка винесла урок".
- Про скандал, пов'язаний з витоком важливої військової інформації США через чат у Signal, детальніше читайте у матеріалі LB.ua.