Волтцу пропонували посаду посла США у Саудівській Аравії, - CBS News

За даними видання, після роздумів Волтц обрав посаду постійного представника США в ООН.

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлс пропонувала Майку Волтцу, зокрема, посаду посла США у Саудівській Аравії після його відставки з посади радника президента з питань нацбезпеки.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.

За їхніми даними, Вайлс пропонувала Волтцу посаду посла США у низці країн, зокрема - в Саудівській Аравії, після його відставки. Після роздумів Волтц обрав посаду постійного представника США в ООН.

1 травня президент США Дональд Трамп звільнив радника з питань з нацбезпеки Майкла Волца. Повідомлялося, що він може стати послом США при ООН.