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Волтцу пропонували посаду посла США у Саудівській Аравії, - CBS News

За даними видання, після роздумів Волтц обрав посаду постійного представника США в ООН.

Волтцу пропонували посаду посла США у Саудівській Аравії, - CBS News
Майкл Волтц
Фото: EPA/UPG

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлс пропонувала Майку Волтцу, зокрема, посаду посла США у Саудівській Аравії після його відставки з посади радника президента з питань нацбезпеки.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.

За їхніми даними, Вайлс пропонувала Волтцу посаду посла США у низці країн, зокрема - в Саудівській Аравії, після його відставки. Після роздумів Волтц обрав посаду постійного представника США в ООН.

1 травня президент США Дональд Трамп звільнив радника з питань з нацбезпеки Майкла Волца. Повідомлялося, що він може стати послом США при ООН.

  • У березні Волц опинився під тиском після того, як помилково додав редактора видання The Atlantic Джеффрі Ґолдберґа до чату в Signal, де обговорювали плани американських ударів по цілях у Ємені. 
  • Міністр оборони Піт Гегсет, директорка Національної розвідки Талсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф заперечили витік секретних даних. Водночас Волц визнав достовірність інформації в приватному порядку. Тоді в Білому домі обговорювали можливу відставку радника, однак Трамп не вимагав її. Публічно президент назвав Волца "хорошою людиною, яка винесла урок".
  • Про скандал, пов'язаний з витоком важливої військової інформації США через чат у Signal, детальніше читайте у матеріалі LB.ua.
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