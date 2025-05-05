Bloomberg: ЄС може запропонувати заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року

Імпорт з Росії скоротився приблизно до 19% від загального обсягу закупівель газу ЄС минулого року з понад 40% до війни.

Євросоюз має намір запропонувати заходи щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року на тлі прагнення блоку розірвати зв'язки з країною, яка колись була його найбільшим постачальником енергії.

Про це пише Bloomberg.

Незважаючи на зусилля щодо скорочення закупівель після вторгнення Москви в Україну, імпорт дешевого російського газу ліквідувати важко ‒ на тлі намагання блоку знизити ціни на енергоносії.

Найбільшим "головним болем" для Європи є різке зростання поставок російського зрідженого природного газу, яке зросло до рекордного рівня після того, як ПАТ “Газпром” значно скоротив поставки трубопроводами.

Імпорт з Росії скоротився приблизно до 19% від загального обсягу закупівель газу ЄС минулого року з понад 40% до війни.

Щоб просунутися з планом скорочення цієї залежності, ЄС планує запропонувати в червні заборонити весь імпорт газу за новими угодами з Росією та існуючими спотовими контрактами. Заходи, що охоплюють спотові контракти, на які припадає близько третини імпорту, набудуть чинності не пізніше кінця 2025 року.

Як і трубопровідний газ, більша частина російського СПГ купується за довгостроковими контрактами з європейськими покупцями з жорсткими умовами “бери чи плати” ‒ і від них, як і раніше,важко ухилитися. У планах, які будуть оприлюднені у Страсбурзі у вівторок, комісія збирається оголосити наступного місяця пропозицію про заборону імпорту російського газу як трубопроводами, так і у вигляді CПГ за цими довгостроковими угодами. Заборона набуде чинності до кінця 2027 року.