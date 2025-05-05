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У шахті на півночі Перу знайшли тіла 13 людей, яких викрали кілька днів тому

Робітників викрали нелегальні шахтарі у змові зі злочинцями.

У шахті на півночі Перу знайшли тіла 13 людей, яких викрали кілька днів тому
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Вчора у шахті на півночі Перу знайшли тіла 13 людей, викрадених кілька днів тому, повідомляє DW.

Тіла виявили на золотій шахті в провінції Патас у північному регіоні Ла-Лібертад, розташованій приблизно за 900 кілометрів від столиці Ліми.

Мер Патаса повідомив телеканалу Canal N, що жертв, які були шахтарями і охоронцями, знайшли зв'язаними в шахті.

“Сьогодні вранці, після інтенсивних пошуків, рятувальна команда поліції змогла знайти тіла 13 робітників, яких викрали (...) нелегальні шахтарі у змові зі злочинними елементами”, – йдеться у заяві гірничодобувної компанії Poderosa.

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Жертви працювали на постачальника послуг, яким користується Poderosa – велика золотодобувна компанія, яка стала мішенню для озброєних груп, причетних до незаконних гірничих робіт.

Район, де розташована шахта, перебуває в надзвичайному стані понад два роки через постійне насильство та заворушення.

У Міністерстві внутрішніх справ Перу заявили, що для розслідування смертей направили слідчих з організованої злочинності, і попередили, що його агенти “мають повне право застосовувати вогнепальну зброю, якщо обставини цього вимагають”.
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