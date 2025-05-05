Трамп наказав знову відкрити та розширити сумнозвісну в'язницю Алькатрас

Президент Дональд Трамп заявив, що він доручає своєму уряду знову відкрити та розширити Алькатрас, сумнозвісну колишню в'язницю на важкодоступному каліфорнійському острові біля Сан-Франциско, яка була закрита понад 60 років тому.

Про це пише France24.

У дописі на своєму сайті Truth Social у неділю ввечері Трамп зазначив: “Занадто довго Америка страждала від жорстоких, насильницьких та рецидивістських покидьків суспільства, які ніколи не принесуть нічого, крім страждань. Коли ми були серйознішою нацією, у минулі часи, ми не вагалися ув'язнювати найнебезпечніших злочинців та тримати їх подалі від будь-кого, кому вони могли б завдати шкоди. Так і має бути”.

“Ось чому сьогодні я доручаю Бюро в'язниць разом з Міністерством юстиції, ФБР та Міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити значно розширений та перебудований АЛЬКАТРАС, щоб розмістити там найбезжальніших та найжорстокіших злочинців Америки”, ‒ додав він.

Альктрас закрили в 1963 році через руйнування інфраструктури та високі витрати на ремонт і постачання, оскільки все, від палива до їжі, доводилося доставляти човном. Приведення об'єкта до сучасних стандартів вимагало б величезних інвестицій у той час, коли Бюро в'язниць закриває в'язниці через аналогічні проблеми з інфраструктурою.

В'язниця, відома своєю неприступністю через сильні океанські течії та холодні тихоокеанські води, що її оточують, була відома як “Скеля”. У ній утримували деяких з найвідоміших злочинців країни, зокрема гангстера Аль Капоне та Джорджа “Кулемета” Келлі. Вона вже давно є частиною масової культури та предметом численних фільмів, зокрема “Скелі”з Шоном Коннері та Ніколасом Кейджем у головних ролях.

Однак, за даними ФБР^ за 29 років роботи в’язниці 36 чоловіків здійснили 14 окремих спроб втечі. Майже всіх спіймали або вони не вижили під час спроби.

Острів Алькатрас зараз є головним туристичним об'єктом, яким керує Служба національних парків, і є визнаним національним історичним пам'ятником.