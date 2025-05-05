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Трамп наказав знову відкрити та розширити сумнозвісну в'язницю Алькатрас

Колишню тюрму на важкодоступному каліфорнійському острові біля Сан-Франциско закрили понад 60 років тому.

Трамп наказав знову відкрити та розширити сумнозвісну в'язницю Алькатрас
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп заявив, що він доручає своєму уряду знову відкрити та розширити Алькатрас, сумнозвісну колишню в'язницю на важкодоступному каліфорнійському острові біля Сан-Франциско, яка була закрита понад 60 років тому.

Про це пише France24.

У дописі на своєму сайті Truth Social у неділю ввечері Трамп зазначив: “Занадто довго Америка страждала від жорстоких, насильницьких та рецидивістських покидьків суспільства, які ніколи не принесуть нічого, крім страждань. Коли ми були серйознішою нацією, у минулі часи, ми не вагалися ув'язнювати найнебезпечніших злочинців та тримати їх подалі від будь-кого, кому вони могли б завдати шкоди. Так і має бути”.

“Ось чому сьогодні я доручаю Бюро в'язниць разом з Міністерством юстиції, ФБР та Міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити значно розширений та перебудований АЛЬКАТРАС, щоб розмістити там найбезжальніших та найжорстокіших злочинців Америки”, ‒ додав він.

Альктрас закрили в 1963 році через руйнування інфраструктури та високі витрати на ремонт і постачання, оскільки все, від палива до їжі, доводилося доставляти човном. Приведення об'єкта до сучасних стандартів вимагало б величезних інвестицій у той час, коли Бюро в'язниць закриває в'язниці через аналогічні проблеми з інфраструктурою.

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В'язниця, відома своєю неприступністю через сильні океанські течії та холодні тихоокеанські води, що її оточують, була відома як “Скеля”.  У ній утримували деяких з найвідоміших злочинців країни, зокрема гангстера Аль Капоне та Джорджа “Кулемета” Келлі. Вона вже давно є частиною масової культури та предметом численних фільмів, зокрема “Скелі”з Шоном Коннері та Ніколасом Кейджем у головних ролях.

Однак, за даними ФБР^ за 29 років роботи в’язниці 36 чоловіків здійснили 14 окремих спроб втечі. Майже всіх спіймали або вони не вижили під час спроби.

Острів Алькатрас зараз є головним туристичним об'єктом, яким керує Служба національних парків, і є визнаним національним історичним пам'ятником.
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