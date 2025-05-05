У Німеччині ХДС/ХСС та соціал-демократи офіційно підписали коаліційну угоду

Це буде вже п’ята в історії ФРН коаліція у такому складі.

Німецькі правоконсерватори ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини сьогодні офіційно підписали коаліційну угоду.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Spiegel.

Угоду підписали лідери Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини.

Зазначимо, підписання документа із заголовком "Відповідальність задля Німеччини" через 10 тижнів після дострокових виборів остаточно закріплює формат нового уряду. Це буде вже п’ята в історії ФРН коаліція у такому складі.

Майбутній очікуваний канцлер, лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що партії “візьмуться до роботи з першого ж дня”.

“Коаліційна угода, яку ми сьогодні підписуємо чітко демонструє наше прагнення працювати серйозно, сфокусовано, з розумінням проблем", – сказав він.

Раніше 6 травня називали можливою датою затвердження нового уряду.