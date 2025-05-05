"У критичний час для реалізації політики Трампа": до України прибула тимчасова повірена в справах США

До України сьогодні прибула Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс. Про це повідомило американське посольство в Україні.

Там зазначили, що Девіс прибула в Україну "у критичний час для продовження реалізації політики Президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні". Девіс очолюватиме американську дипломатичну установу в Києві до моменту призначення Конгресом нового посла.

Її кандидатуру президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс затвердили 1 травня. Про відставку посла США в Україні Бріджит Брінк було відомо ще з квітня. За даними Financial Times, відставка частково може бути пов'язаною з незгодою Брінк з політикою нової адміністрації. Брінк була послом в Україні протягом трьох років – з травня першого року повномасштабного вторгнення росіян.

Джулі Девіс

З 2023-го Джулі Девіс є послом США на Кіпрі, вона залишатиметься акредитованою там протягом перебування в Києві. Девіс – кар'єрна дипломатка. Має 30-річну кар'єру в Держдепі, працювала в країнах Східної Європи, йдеться у її біографії на сайті посольства.

До призначення послом на Кіпрі працювала спеціальним посланником з питань Білорусі у Вільнюсі, Литва. У 2020 році була затверджена першим послом США в Республіці Білорусь із 2008 року. Раніше посол Девіс працювала заступницею помічника Держсекретаря США у справах Західної Європи та Євросоюзу в Бюро у справах Європи та Євразії, а також заступницею постійного представника США при НАТО. До цього вона працювала керівницею апарату заступника Державного секретаря США з питань управління та ресурсів, а також директором Оперативного центру Державного департаменту США. Серед інших призначень – робота в міжнародному штабі НАТО та в посольствах Грузії, України та Росії.