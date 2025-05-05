Трамп не певен, чи потрібно йому дотримуватися Конституції США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи заслуговують люди у Сполучених Штатах на належну правову процедуру, гарантовану американською конституцією, і розкритикував судову систему за зрив його планів щодо депортації нелегальних іммігрантів.

Про це пише Financial Times.

Трамп зробив ці коментарі в широкомасштабному інтерв'ю NBC, яке вийшло в ефір у неділю, в якому він повторив свої прагнення щодо того, аби зробити Канаду 51-м штатом США, і наполягав, що не звільнить голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла до закінчення терміну його повноважень у 2026 році.

Зауваження Трампа щодо верховенства права в Америці з'являються на тлі того, як його прагнення депортувати мільйони нелегальних іммігрантів ‒ наріжний камінь передвиборчої кампанії 2024 року ‒ стикається з перешкодами в судах, оскільки люди оскаржують свої затримання та висилки на конституційних підставах.

На запитання, чи погоджується він з тим, що кожен у США, включно з громадянами та негромадянами, заслуговує на належну правову процедуру, Трамп відповів, що не впевнений. Коли Трампа знову запитали, чи буде він дотримуватися конституції США як президент, він відповів: “Я не знаю. Я маю відповісти, повторюю, що в мене працюють блискучі юристи, і вони, очевидно, дотримуватимуться рішення Верховного Суду”.

Трампа знову запитали, чи розглядає він можливість балотуватися на третій термін, про що він часто розмірковував, але що суперечило б Конституції. Він сказав, що він “не розглядає” таку можливість. “Так багато людей хочуть, щоб я це зробив. Я ніколи не мав таких наполегливих прохань. Але це те, що, наскільки мені відомо, не можна робити”, – додав він.