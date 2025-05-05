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Трамп не певен, чи потрібно йому дотримуватися Конституції США

Президент відмовляється підтримувати належну правову процедуру, оскільки судді блокують його зусилля щодо депортації нелегальних іммігрантів.

Трамп не певен, чи потрібно йому дотримуватися Конституції США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи заслуговують люди у Сполучених Штатах на належну правову процедуру, гарантовану американською конституцією, і розкритикував судову систему за зрив його планів щодо депортації нелегальних іммігрантів.

Про це пише Financial Times.

Трамп зробив ці коментарі в широкомасштабному інтерв'ю NBC, яке вийшло в ефір у неділю, в якому він повторив свої прагнення щодо того, аби зробити Канаду 51-м штатом США, і наполягав, що не звільнить голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла до закінчення терміну його повноважень у 2026 році.

Зауваження Трампа щодо верховенства права в Америці з'являються на тлі того, як його прагнення депортувати мільйони нелегальних іммігрантів ‒ наріжний камінь передвиборчої кампанії 2024 року ‒ стикається з перешкодами в судах, оскільки люди оскаржують свої затримання та висилки на конституційних підставах.

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На запитання, чи погоджується він з тим, що кожен у США, включно з громадянами та негромадянами, заслуговує на належну правову процедуру, Трамп відповів, що не впевнений. Коли Трампа знову запитали, чи буде він дотримуватися конституції США як президент, він відповів: “Я не знаю. Я маю відповісти, повторюю, що в мене працюють блискучі юристи, і вони, очевидно, дотримуватимуться рішення Верховного Суду”.

Трампа знову запитали, чи розглядає він можливість балотуватися на третій термін, про що він часто розмірковував, але що суперечило б Конституції. Він сказав, що він “не розглядає” таку можливість. “Так багато людей хочуть, щоб я це зробив. Я ніколи не мав таких наполегливих прохань. Але це те, що, наскільки мені відомо, не можна робити”, – додав він.
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