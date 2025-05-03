ЦПД: Кремль активізував пропагандистську кампанію в Латинській Америці

Під приводом розширення економічного співробітництва РФ просуває власні компанії, залежність від яких може бути використана для втручання у внутрішню політику цих країн, попереджає Центр протидії дезінформації.

Кремль активізував інформаційно-пропагандистську кампанію в Латинській Америці, використовуючи ювілеї встановлення дипломатичних відносин як привід для зміцнення геополітичного впливу та просування антизахідних наративів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У квітні 2025 року РФ провела низку публічних заходів у рамках відзначення «багаторічної дружби» з країнами регіону. Зокрема, вперше відбувся російсько-мексиканський бізнес-форум у Мехіко, організований президентським фондом «Росконгрес». Під приводом розширення економічного співробітництва РФ просуває власні компанії, залежність від яких може бути використана для втручання у внутрішню політику цих країн.

Ключовий акцент робиться на «історичній тяглості» відносин нібито ще з часів російської імперії. Так, під час відкриття виставки глава російського МЗС Лавров заявив, що РФ підтримує «прагнення латиноамериканських країн до суверенітету» та виступає за посилення їхньої ролі в «багатополярному світі». Кремль позиціонує співпрацю з регіоном як «прагматичну і позбавлену ідеології», фактично намагаючись легалізувати свою присутність через культурні, економічні та історичні наративи.

ЦПД зазначає, що паралельно просувається спроба втягнути країни регіону до участі в геополітичних об’єднаннях типу BRICS. Окрему увагу зосереджено на Бразилії як ключовому партнері РФ – зокрема, через майбутній візит президента Лули да Сілви до Москви на 9-те травня.

“Насправді кремль прагне використати історичні дати для легітимізації свого впливу та проштовхування антизахідної риторики. Під виглядом «гуманітарної дипломатії» РФ просуває меседжі, нібито Захід – колонізатор, а Росія – визволителька. Таку риторику поширюють через RT, Sputnik, Telegram і мережу лояльних медіа та блогерів”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає Центр протидії дезінформації, відомство вже попереджало про аналогічні дії РФ в Африці. Тепер той самий підхід адаптовано для Латинської Америки – регіону, який Кремль розглядає як важливий плацдарм для глобального протистояння із Заходом.