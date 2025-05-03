Слідом за Моді їхати до Москви на парад відмовився міністр оборони Індії

За офіційною версією, обидва відмовилися їхати до Москви через загострення конфлікту між Індією та Пакистаном. Втім на парад відправлять заступника міністра оборони.

Після нещодавнього терористичного нападу в місті Пахалгам, міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх відмовився представляти Індію на військовому параді 9-го травня у Москві, передає The New Indian Express.

Спочатку очікувалося, що прем'єр-міністр Нарендра Моді відвідає парад 9-го травня у Москві. Хоча офіційної причини його рішення не брати участі не було названо, вважається, що це пов'язано з безпековою ситуацією після нападу в Пахалгамі.

Новину про участь Раджнатха Сінгха в параді спочатку поширили російські чиновники.

Джерела в Міністерстві оборони Індії заявили, що заступник Раджнатха Сінгха – Санджай Сетх – тепер представлятиме Індію на параді в Росії.

Раніше Путін запросив Моді та президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати святкування дня перемоги в Москві. У той час як Москва готується прийняти близько 20 іноземних лідерів, підтвердження участі було отримано від кількох лідерів, включаючи президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Росія оголосила так зване “припинення вогню” у війні з Україною з 8 по 10 травня.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді двічі відвідував Росію минулого року — один раз для участі в щорічному саміті Путіним і знову для участі в саміті БРІКС. Путін планує відвідати Індію пізніше цього року.

Зазначимо, нещодавно президент Сербії Александар Вучич перервав візит до США через раптове нездужання. Невідомо, чи встиг він у США зустрітися з Трампом. Також тепер під питанням намір Вучича взяти участь у параді в Москві 9 травня.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна не може нести відповідальності за те, що відбуватиметься в Росії під час параду. Київ не рекомендує іноземним гостям відвідувати Росію.