На Дніпропетровщині російськими обстрілами пошкоджені приватні будинки, авто та інфраструктура

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Протягом дня ворог бив по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Понівечені 3 приватні будинки, 4 авто, інфраструктура. Пошкодження є на території транспортного підприємства.

На Синельниківщині від ударів противника потерпали Великомихайлівська та Новопавлівська громади. Агресор застосовував РСЗВ «Град» та КАБ.

Побиті 4 приватні оселі та будівлі, що не експлуатувалися.

По Зеленодольській громаді Криворізького району російська армія вгатила FPV-дроном. Сталася пожежа, її загасили.

Всюди – без загиблих і постраждалих.