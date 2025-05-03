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На Дніпропетровщині російськими обстрілами пошкоджені приватні будинки, авто та інфраструктура

Обійшлося без жертв та постраждалих.

На Дніпропетровщині російськими обстрілами пошкоджені приватні будинки, авто та інфраструктура
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Протягом дня ворог бив по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Понівечені 3 приватні будинки, 4 авто, інфраструктура. Пошкодження є на території транспортного підприємства.

На Синельниківщині від ударів противника потерпали Великомихайлівська та Новопавлівська громади. Агресор застосовував РСЗВ «Град» та КАБ.

Побиті 4 приватні оселі та будівлі, що не експлуатувалися.

По Зеленодольській громаді Криворізького району російська армія вгатила FPV-дроном. Сталася пожежа, її загасили.

Всюди – без загиблих і постраждалих.
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