Поліцейські евакуювали з Берислава Херсонської двох місцевих жительок та їхніх домашніх тварин.
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Незважаючи на постійні російські обстріли та атаки дронів, поліцейські Бериславщини щодня несуть службу в небезпечних районах і допомагають евакуйовувати людей із прифронтових населених пунктів", — наголошують правоохоронці.
Поліцейські успішно вивезли до стабілізаційного пункту 66-річну жінку та 23-річну дівчину з міста Берислав, яке постійно зазнає ворожих атак.
"Жінки звернулися по допомогу, оскільки залишатися в місті через постійні обстріли стало небезпечно. Поліцейські, скориставшись сприятливим моментом між атаками, прибули до них, допомогли зібратися, забрали їхнього кота та собаку й безпечно доставили всіх до стабілізаційного пункту", — кажуть у Нацполі.
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