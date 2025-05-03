Поліцейські евакуювали з Берислава Херсонської двох місцевих жительок та їхніх домашніх тварин.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Незважаючи на постійні російські обстріли та атаки дронів, поліцейські Бериславщини щодня несуть службу в небезпечних районах і допомагають евакуйовувати людей із прифронтових населених пунктів", — наголошують правоохоронці.

Поліцейські успішно вивезли до стабілізаційного пункту 66-річну жінку та 23-річну дівчину з міста Берислав, яке постійно зазнає ворожих атак.

"Жінки звернулися по допомогу, оскільки залишатися в місті через постійні обстріли стало небезпечно. Поліцейські, скориставшись сприятливим моментом між атаками, прибули до них, допомогли зібратися, забрали їхнього кота та собаку й безпечно доставили всіх до стабілізаційного пункту", — кажуть у Нацполі.