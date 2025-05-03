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Поліцейські евакуювали жителів Берислава Херсонської області

Поліцейські евакуювали 66-річну жінку та 23-річну дівчину.

Поліцейські евакуювали жителів Берислава Херсонської області
Фото: Харківська ОВА

Поліцейські евакуювали з Берислава Херсонської двох місцевих жительок та їхніх домашніх тварин.

Про це повідомляє Національна поліція України. 

"Незважаючи на постійні російські обстріли та атаки дронів, поліцейські Бериславщини щодня несуть службу в небезпечних районах і допомагають евакуйовувати людей із прифронтових населених пунктів", — наголошують правоохоронці.

Поліцейські успішно вивезли до стабілізаційного пункту 66-річну жінку та 23-річну дівчину з міста Берислав, яке постійно зазнає ворожих атак.

"Жінки звернулися по допомогу, оскільки залишатися в місті через постійні обстріли стало небезпечно. Поліцейські, скориставшись сприятливим моментом між атаками, прибули до них, допомогли зібратися, забрали їхнього кота та собаку й безпечно доставили всіх до стабілізаційного пункту", — кажуть у Нацполі.

  • Екіпаж "Білі янголи" евакуювали жительку Юнаківської громади на Сумщині, яка довгий час залишалась у власному будинку, незважаючи на постійні ворожі обстріли. 
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