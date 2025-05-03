"АТЕШ": 12 російських військових дезертирували на Херсонському напрямку

Окупанти залишили зброю, форму та особисті речі і зникли.

На Херсонщині з позицій втекли 12 військових ЗС РФ, залишивши зброю, військову форму та особисті речі.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Агент руху "АТЕШ" з числа військовослужбовців ЗС РФ повідомляє про втечу 12 російських солдатів в одному з прифронтових районів Херсонщини. Всі вони самовільно залишили передові позиції і втекли в невідомому напрямку, мабуть, не бачачи іншого способу зберегти собі життя", — кажуть партизани.

На місці втечі залишилося безліч зброї, військова форма та особисті речі російських військовослужбовців. Дезертири переодягнулися у цивільний одяг. Наразі російське командування почало розшук дезертирів на всій тимчасово окупованій території України.

"Їхній підрозділ піднято по тривозі, розпочато масові допити товаришів по службі. Цікавий факт: серед дезертирів — громадянин Молдови, представник гагаузької національної меншини, завербований через прихований рекрутинговий центр ЗС РФ, який діє на території Гагаузії", — кажуть в "АТЕШ".

Це свідчить про те, що Росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони для війни.