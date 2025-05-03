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Російська армія атакувала Херсон з безпілотників, є постраждалі

Дві людини зазнали поранень.

Російська армія атакувала Херсон з безпілотників, є постраждалі
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія у суботу, 3 травня, атакувала Херсон з БпЛА. Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона у Центральному районі постраждали двоє людей. Жінки, 55 та 83 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення", — ідеться у повідомленні. 

Бригада "екстренки" доправила потерпілих до лікарні у стані середньої тяжкості.

  • Уранці 3 травня російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Антонівці у передмісті Херсона. Двоє людей постраждали.
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