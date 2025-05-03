Російська армія атакувала Херсон з безпілотників, є постраждалі

Російська армія у суботу, 3 травня, атакувала Херсон з БпЛА. Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона у Центральному районі постраждали двоє людей. Жінки, 55 та 83 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення", — ідеться у повідомленні.

Бригада "екстренки" доправила потерпілих до лікарні у стані середньої тяжкості.