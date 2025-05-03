Російська армія атакувала Херсон з безпілотників, є постраждалі

Російська армія у суботу, 3 травня, атакувала Херсон з БпЛА. Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона у Центральному районі постраждали двоє людей. Жінки, 55 та 83 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення", — ідеться у повідомленні.
Бригада "екстренки" доправила потерпілих до лікарні у стані середньої тяжкості.
- Уранці 3 травня російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Антонівці у передмісті Херсона. Двоє людей постраждали.