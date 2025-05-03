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ДСНС: росіяни 57 разів обстріляли Донеччину, виникли пожежі

Поранень зазнала людина.

ДСНС: росіяни 57 разів обстріляли Донеччину, виникли пожежі
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російська армія здійснила 57 обстрілів на Донеччині. На місцях ударів виникли пожежі, зруйновані будинки. 

Про це повідомляє ДСНС України.

Унаслідок ворожих атак пошкодження зафіксували  в Лимані, Святогірівці, Білозерському, Андріївці, Веселій Горі і  Райському. Пожежі виникли на площі 1259 кв.м., також горіла суха трава й лісова підстилка на площі 3,3 га. Зруйновані та пошкоджені житлові й адмінбудівлі, господарчі споруди, крамниці, заклади культури та інші об’єкти інфраструктури. 

У селищі Райське поранена людина. Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння.

  • Обстріли Донеччини: за добу ворожа армія вбила та поранила 12 цивільних. 
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