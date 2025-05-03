ДСНС: росіяни 57 разів обстріляли Донеччину, виникли пожежі

Упродовж минулої доби російська армія здійснила 57 обстрілів на Донеччині. На місцях ударів виникли пожежі, зруйновані будинки.

Про це повідомляє ДСНС України.

Унаслідок ворожих атак пошкодження зафіксували в Лимані, Святогірівці, Білозерському, Андріївці, Веселій Горі і Райському. Пожежі виникли на площі 1259 кв.м., також горіла суха трава й лісова підстилка на площі 3,3 га. Зруйновані та пошкоджені житлові й адмінбудівлі, господарчі споруди, крамниці, заклади культури та інші об’єкти інфраструктури.

У селищі Райське поранена людина. Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння.