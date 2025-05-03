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Росіяни обстріляли Костянтинівку, є поранений

О 12:15 місто зазнало ворожого авіаудару ФАБ-250.

Росіяни обстріляли Костянтинівку, є поранений
Костянтинівка, наслідки обстрілів
Фото: Костянтинівська МВА

Російські загарбники обстріляли Костянтинівку на Донеччині, у результаті поранений цивільний, пошкоджена інфраструктура міста та житлові будинки.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. 

"Окупанти продовжують обстріли наших територій, руйнуючи інфраструктуру та завдаючи величезних збитків. Вранці ворог випустив 5 ракет з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Внаслідок цього обстрілу поранено одну цивільну особу, були пошкоджені фасади приватних будинків, лінії газопроводу та електромережі", - написав він у фейсбуці.

Горбунов зазначив, що о 12:15 місто Костянтинівка зазнало ворожого авіаудару ФАБ-250. В результаті пошкоджені фасади приватних будинків, об’єкт інфраструктури.

Пообіді з боку російських військ відбувся обстріл з використанням ударного БПЛА "Молнія-2". Пошкоджено фасад багатоповерхового будинку.
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