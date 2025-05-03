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​У Львові завтра змінять рух на майже 40 маршрутах громадського транспорту через напівмарафон

Мета заходу - зібрати 7 млн грн на підтримку Національного реабілітаційного центру Unbroken. 

​У Львові завтра змінять рух на майже 40 маршрутах громадського транспорту через напівмарафон
Ілюстративне фото
Фото: сity-adm.lviv.ua

Завтра, 4 травня, у Львові буде змінено рух майже 40 маршрутів громадського транспорту через проведення напівмарафону "Нова пошта Львів напівмарафон".

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

"У неділю, 4 травня, на час проведення заходу деякі вулиці будуть закриті для руху транспорту, а частина маршрутів громадського транспорту курсуватиме зі змінами", - йдеться у повідомленні.

З 8:30 до 14:00 год закритими будуть пл. Галицька (перетин з вул. Галицькою) – просп. Шевченка – вул. Дудаєва, вул. Томашівського – вул. Скорика – пл. Маланюка – вул. Вороного – пл. Міцкевича – просп. Свободи – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Липинського до вул. Хмельницького.

Як зазначав керівник управління транспорту міськради Олег Партика, основі потоки об’їздів громадського та фактично і приватного транспорту будуть через вулиці Підвальну – Гонти – Замарстинівську – Гайдамацьку – Хмельницького. З іншої сторони - через вулиці Клепарівську та Джерельну. Загалом планують змінити рух майже 40 маршрутів автобусного та електротранспорту, а ще два маршрути - тролейбус №33 та трамвай №7 - у неділю до 14:00 не курсуватимуть взагалі.

Детальний опис змін у русі розміщено на сайті міської ради.

До участі у напівмарафоні зголосилося понад 5 тисяч учасників і головна мета заходу – зібрати 7 млн грн на підтримку Національного реабілітаційного центру Unbroken. 
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