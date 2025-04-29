Новим ректором Львівського університету ім. Франка став доктор хімічних наук Роман Гладишевський

Він є завідувачем кафедри неорганічної хімії, доктором хімічних наук та академіком НАН України.

Новим ректором Львівського національного університету імені Івана Франка став доктор хімічних наук Роман Гладишевський.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький та пресцентр університету.

"Колектив Львівського національного університету імені Івана Франка обрав нового ректора. Мандат довіри від колег отримав академік, який понад 40 років присвятив себе університету, який добре знає його зсередини і має міжнародне визнання як науковець – Роман Гладишевський", – написав Козицький і додав, що це рішення академічної спільноти гідне багатолітньої історії Львівського університету.

Начальник ОВА зазначив, що новий ректор навчального закладу є професором, доктором хімічних наук, заслуженим діячем, почесним амбасадором Львова. Гладишевський також є в.о завідувача кафедри неорганічної хімії та академіком НАН України.

Другий тур виборів ректора відбувся 29 квітня 2025 року. Голосування на виборчих дільницях тривало із 9.00 до 15:00 год.

Із Гладишевським за пост змагався кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський.

Голосування проходило на трьох дільницях, 2449 виборців отримали свої бюлетені. Роман Гладишевський отримав 1444 голоси (58,96%). Віталій Кухарський набрав 881 голос (35,97%). Жодного кандидата не підтримали 99 виборців (4,04%).